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«Мне 40. Дожил!»: в честь дня рождения Харламов показал детское фото
Фото: Youtube.com/Forbes

«Мне 40. Дожил!»: в честь дня рождения Харламов показал детское фото

Никита Абрамов

Звезды

Юморист и шоумен Гарик Харламов 28 февраля отметил свое 40-летие. В честь этого события он опубликовал видео, которое составлено из его детских фото.

— Мне 40. Дожил! Спасибо за поздравления! Едем далее, — подписал видео актер.

Поклонники шоумена поздравили Гарика с юбилеем.

«Будь здоров! Кушай вкусно. Остальное само придет мой друг»; «Скажи еще спасибо, что живой! С днем рождения!»; «Здоровья Вам! Очень много! Поздравляю»; «Многая и благая лета», — написали фолловеры в комментариях под постом Гарика в его Instagram-аккаунте.

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юмористГарик Харламовдень рождения
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