Полиция проверит данные о стрельбе из иномарки на юго-востоке столицы

Фото: exp.mos.ru

17, 3-я Институтская улица, Москва, Россия Карта всех событий

Правоохранительные органы проверят информацию о стрельбе из автомобиля Mercedes, которая произошла на юго-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

— По данному факту проводится проверка. Пострадавших на данный момент нет, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Вечером 28 февраля в полицию поступило заявление, что неизвестный произвел выстрел из иномарки по адресу 3-я Институтская, 17. После происшествия он скрылся.

Читайте также: Избитого отцом подростка госпитализировали в Москве с черепно-мозговой травмой