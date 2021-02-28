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Полиция проверит данные о стрельбе из иномарки на юго-востоке столицы
Фото: exp.mos.ru

Полиция проверит данные о стрельбе из иномарки на юго-востоке столицы

Никита Абрамов

Происшествия
17, 3-я Институтская улица, Москва, Россия Карта всех событий

Правоохранительные органы проверят информацию о стрельбе из автомобиля Mercedes, которая произошла на юго-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

— По данному факту проводится проверка. Пострадавших на данный момент нет, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Вечером 28 февраля в полицию поступило заявление, что неизвестный произвел выстрел из иномарки по адресу 3-я Институтская, 17. После происшествия он скрылся.

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