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Полиция Москвы разыскивает ограбивших безработного на 1,75 миллиона рублей
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Полиция Москвы разыскивает ограбивших безработного на 1,75 миллиона рублей

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Нахимовский проспект, 45с1 Карта всех событий

Правоохранительные органы Москвы разыскивают подозреваемых в совершении ограбления на сумму 1,75 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 1 марта, рассказали в столичном главке Министерства внутренних дел.

Как уточняет пресс-служба ведомства, в ресторане по адресу Нахимовский проспект, дом 45, строение 1 двое неизвестных под предлогом продажи автомобиля завладели принадлежащими неработающему денежными средствами в сумме 1,75 миллиона рублей.

Затем злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле каршеринга.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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