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Подозреваемого в распространении наркотиков задержали в Подмосковье
Фото: Пресс-центр МВД России

Подозреваемого в распространении наркотиков задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного города Королева задержали молодого человека по подозрению в попытке сбыта наркотического вещества. Об этом в понедельник, 1 марта, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, подозреваемого задержали с 35 свертками с неким веществом, а также фотоснимками и координатами тайников. В них обнаружили еще 47 свертков с таким же веществом.

Экспертиза показала, что в свертках находился наркотик мефедрон.

По оперативной информации, злоумышленник покупал крупные партии наркотиков через Интернет, расфасовывал их и сбывал через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса РФ. Судом фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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