Сериал «Ход королевы» получил «Золотой глобус» как «Лучший мини-сериал»

Кадр из сериала Ход королевы / 2020 / NetFlix

В США состоялась 78-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус», которую присуждают за заслуги в области кинематографа и телевидения.

Лучшим драматическим сериалом признана «Корона», рассказывающий историю королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени. Наград также удостоены актеры Эмма Коррин и Джош О'Коннор, сыгравшие в «Короне» принцессу Диану и принца Чарльза.

Лучшим мультфильмом признана анимационная лента «Душа».

Лучшим комедийным сериалом стал «Шиттс Крик», а «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедийном сериале завоевала Кэтрин О'Хара за главную роль в этом сериале.

Лучшим мини-сериалом признан «Ход королевы». «Золотой глобус» за главную женскую роль в этом жанре завоевала исполнительница главной роли в сериале Аня Тейлор-Джой.

Чедвик Боузман был посмертно удостоен «Золотого глобуса» как лучший драматический актер за фильм «Ма Рейни: Мать блюза». Награду от имени актера получила его вдова.

«Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке завоевала картина американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна «Минари» о жизни корейских иммигрантов в американской глубинке в 80-х годах прошлого столетия.

Дэниэл Калуя и Джоди Фостер получили премии за роли второго плана в фильмах «Иуда и черный мессия» и «Мавританец» соответственно.

Премия «Золотой глобус» в 2021 году проходит из-за пандемии коронавируса в новом формате — церемония идет из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка одновременно, победители подключаются по видеосвязи к трансляции, которая ведется на официальном сайте премии.

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