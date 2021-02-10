Два российских фильма включены в шорт-лист «Оскара»

Фото: oscars.org

Историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» и документальная лента Виктора Косаковского «Гунда» вошли в шорт-лист претендентов на премию «Оскар». Об этом в среду, 10 февраля, сообщает Академия кинематографических искусств и наук США.

Как уточнил организатор «Оскара», лента Кончаловского поборется за престижную награду как лучший иностранный фильм. В 2021 году в шорта-лист в данной категории впервые вошли не десять, а пятнадцать лент, которые продолжат дальнейшую борьбу за престижную кинопремию.

Картина Косаковского включена в число претендентов в номинации «Лучший документальный фильм».

Окончательный список номинантов огласят 15 марта. Церемония вручения наград состоится 25 апреля, сообщается на официальном сайте американской киноакадемии.

Ранее Национальное общество кинокритиков США признало драму «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао главным фильмом 2020 года. Обладательница двух премий «Оскар» Фрэнсис Макдорманд победила в номинации «Лучшая актриса» за роль в этой ленте.

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