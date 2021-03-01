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Боткинская больница присоединилась к системе ЕМИАС
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Боткинская больница присоединилась к системе ЕМИАС

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, 2-й Боткинский проезд, 5с71 Карта всех событий

Городская клиническая больница имени С.П. Боткина подключилась к Единой медицинской информационно-аналитической системе. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, присоединение к ЕМИАС открывает для врачей и пациентов больницы новые возможности. Медицинская информация в электронном виде будет доступна сотрудникам и поликлиники, и больницы, уточнила Анастасия Ракова.

— Теперь в дополнение к новейшему оборудованию и высочайшей квалификации врачей на благо пациентов будут работать и новые информационные сервисы единой цифровой платформы здравоохранения. Вся медицинская информация, данные лабораторных и инструментальных исследований, заключения врачей и многое другое будут сразу попадать в электронную медицинскую карту, — пояснила заммэра.

Она отметила, что сейчас в столице к ЕМИАС подключены уже 34 многопрофильных стационара. Власти города планируют развивать электронную систему в других клиниках.

— При этом важно отметить, что внедрение системы в клиническую практику невозможно без участия коллектива и руководства стационара. Это многоступенчатый процесс разработки, апробирования, обучения и обоюдное желание выйти на новый качественный цифровой уровень оказания медицинской помощи, — отметила Анастасия Ракова.

Теперь в больнице будет использоваться электронная документация, во время выписки эпикриз будет автоматически подгружаться в электронную медкарту. ЕМИАС также работает вместе с другими электронными системами, которые позволяют дополнять историю болезни разным врачам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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