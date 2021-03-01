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«Дуэт прекрасный»: Тодоренко вместе с сыном спела казачью песню
Фото: instagram.com/reginatodorenko

«Дуэт прекрасный»: Тодоренко вместе с сыном спела казачью песню

Кирилл Николаев

Звезды

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала новое видео на своей странице в Instagram. На кадрах она вместе с сыном Михаилом поет казачью песню.

Ведущая отметила, что ее сын интересуется русским народным творчеством.

— Оказалось, Миша — большой ценитель фольклора. Ну, на видео все понятно, — написала она в комментарии к посту.

На ролике видно, как Тодоренко начинает исполнять песню, а ее маленький сын подпевает.

Подписчики отметили, что у телеведущей прекрасный голос.

«Дуэт прекрасный», «Регина, у тебя такой мощный голос», «Какое чудо золотое», — написали они в комментариях к видео.

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Регина Тодоренкосынпесня
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