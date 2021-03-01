Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ягудин и Медведева исполнят роли в сериале про фигурное катание
Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Ягудин и Медведева исполнят роли в сериале про фигурное катание

Кирилл Николаев

Спорт

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сыграют в сериале «Последний аксель». Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что съемки уже начались в Санкт-Петербурге. Ягудин исполнит роль хореографа, а Медведева сыграет саму себя. Фигуристка и ее мама консультировали съемочную группу. Исполняющие роли фигуристов актеры в настоящее время готовятся у тренера Алексея Мишина. У каждого из них будут дублеры, которые являются профессиональными фигуристами.

Режиссером сериала «Последний аксель» стал Анарио Мамедов.

Читайте также: Плющенко рассказал о тяжелом детстве после переезда в Петербург

сериалАлексей ЯгудинЕвгения Медведева
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Все мнения
О проекте