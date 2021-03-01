Ягудин и Медведева исполнят роли в сериале про фигурное катание

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сыграют в сериале «Последний аксель». Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что съемки уже начались в Санкт-Петербурге. Ягудин исполнит роль хореографа, а Медведева сыграет саму себя. Фигуристка и ее мама консультировали съемочную группу. Исполняющие роли фигуристов актеры в настоящее время готовятся у тренера Алексея Мишина. У каждого из них будут дублеры, которые являются профессиональными фигуристами.

Режиссером сериала «Последний аксель» стал Анарио Мамедов.

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