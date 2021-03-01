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Россия, Москва, Новохохловская улица, 25с1 Карта всех событий

Новый лабораторно-складской комплекс построят при Московском эндокринном заводе, его площадь составит около 15 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, проект уже согласован с Москомархитектурой. Проект также согласовала Главгосэкспертиза России 17 февраля. Корпус построят по адресу Новохохловская улица, дом 25.

— Сейчас планируется строительство, реконструкция и техническое перевооружение промышленного комплекса по производству лекарств на базе государственного предприятия «Московский эндокринный завод». Само производство ждет модернизация, и появление этого лабораторно-административно-складского комплекса — один из ее этапов, — пояснил Сергей Кузнецов.

Здание облицуют панелями бежевого, коричневого и белого оттенков. С другими корпусами новое отделение будет связано надземными переходами. Внутри объекта будет поставлена административная часть и большой лабораторно-складской блок. Уточняется, что строительство комплекса пройдет в три этапа.

— Город выделил Московскому эндокринному заводу земельный участок под строительство лабораторно-административно-складского комплекса в 2016 году, сейчас проект перешел в активную стадию. Объем инвестиций составит порядка 1,2 миллиарда рублей. При этом ввод в эксплуатацию объекта намечен по плану на 2022 год. Стоит отметить, что модернизации предприятия способствуют как федеральные субсидии, так и льготы от городского правительства, — пояснил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он уточнил, что Московскому эндокринному заводу был присвоен статус промышленного комплекса. Это позволяет снизить региональную часть налога на прибыль, землю и имущество, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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