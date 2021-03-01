Миллиардера Дмитрия Пашова арестовали в Хабаровске

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Центральный суд Хабаровска арестовал депутата Сахалинской областной думы, бизнесмена Дмитрия Пашова. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что Пашов будет находиться под стражей до 26 апреля.

Известно, что бизнесмена задержали 26 февраля. По данным СМИ, Пашова вызвали на допрос по старому делу, срок которого уже истек. Позднее ему предъявили обвинение по делам бизнесмена Олега Кана. Мужчина обвиняется в организации убийства предпринимателя. Официальный доход Пашова в 2019 году составил 6,2 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

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