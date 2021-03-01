Тело ребенка без верхней одежды нашли у магазина в Саратовской области

Фото: СК РФ

Тело ребенка без верхней одежды обнаружили у магазина в Саратовской области. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области.

Специалисты осмотрели тело погибшего ребенка. Следов насильственной смерти не было выявлено.

В настоящее время следователи устанавливают условия жизни и воспитания ребенка в семье. Также выясняются все обстоятельства случившегося.

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