Сергей Собянин рассказал о первых итогах ограничения движения грузовиков по МКАД

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Россия, Москва, МКАД Карта всех событий

За выходные дни 27 и 28 февраля на МКАД не произошло ни одной аварии с участием грузовых автомобилей благодаря введению на участке ограничения на движение транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в понедельник, 1 марта.

Из-за затруднения движения, которое возникало в связи с буксующими на дорогах фурами, на МКАД ввели запрет на проезд транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн. Это решение позволило разгрузить движение по трассе. Трафик перенаправили на ЦКАД и «бетонки» — А-107 и А-108.

Глава города отметил, что в Подмосковье уже завершилось строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги, которая позволила эффективно разгрузить МКАД. Уточняется, что проезд по ЦКАД сделали частично платным.

Кроме того, на ЦКАД после введенного ограничения прибавилось около 5,5 тысячи фур, однако дорога способна вместить большее число фур, отметил мэр столицы.

Уточняется, что выехать на МКАД теперь могут только грузовики, предназ­наченные для обслуживания жителей и предприятий Москвы и Подмосковья. Пропуска для проезда бесплатно оформляются на портале mos.ru.

Сергей Собянин добавил, что решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом более 12 тонн себя полностью оправдало. В связи с этим столичные власти приняли решение продлить его на год.

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