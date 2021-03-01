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«Ощущение, что я родила»: Валерия поделилась эмоциями от рождения внучки
Фото: instagram.com/valeriya

«Ощущение, что я родила»: Валерия поделилась эмоциями от рождения внучки

Кирилл Николаев

Звезды

Певица Валерия наслаждается счастливыми моментами с внучкой Селин, которая появилась на свет 1 января 2021 года. Об этом она рассказала в эфире программы «Однажды» на телеканале НТВ.

Артистка сообщила, что счастлива быть бабушкой. Валерия собирается во всем помогать своему сыну Арсению и его супруге.

— У меня полное ощущение, что я ее родила. Я так участвовала в этом процессе и так сопереживала. Да еще и все происходило в новогоднюю ночь — особое ощущение, — отметила певица.

В настоящее время Валерия старается совмещать работу и заботу о семье. Сын Арсений с женой Лианой живут рядом с певицей. В любой момент артистка готова прийти к ним и посидеть с внучкой. Также Валерия рассказала, что вместе с детьми обсуждает возможное строительство большого загородного дома, где могла бы собираться вся семья.

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