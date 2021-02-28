«Какая милота»: Валерия запечатлелась с внучкой на руках в ресторане

Валерия часто видится с внучкой / Фото: instagram.com/valeriya

Певица Валерия свой выходной решила посвятить младшему сыну Арсению, невестке Лиане и маленькой внучке Селин. Они встретились в ресторане. Там артистка пообщалась и подержала на руках малышку.

На новом фото Валерия предстала в жакете цвета хаки, она позировала с Селин на руках.

— А мы уже собираемся на семейные завтраки вне дома. Выходной. Семья. Селин. Счастье, — написала под снимком в Instagram певица.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что в свои 52 года Валерия выглядит очень молодо.

«Это настоящее счастье»; «Валерия как куколка. Будто спите в холодильнике»; «Вы так красиво улыбаетесь, Валерия, загляденье!»; «Как вам идет лялька»; «Какая милота», — оставили комментарии пользователи.

Напомним, что Валерия впервые стала бабушкой 1 января 2021 года. У сына певицы Арсения и его жены Лианы родилась дочка Селин. У артистки есть еще дочь Шена и сын Артемий, но они пока не торопятся становиться родителями.

Читайте также: «Я люблю, чтобы она была рядом»: Лиана Шульгина поделилась фото дочери