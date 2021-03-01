Президент Южной Кореи назвал Олимпиаду шансом США на переговоры с КНДР

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Олимпийские игры, которые пройдут в Токио летом 2021 года, предоставят возможность для возобновления переговоров между США и КНДР. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Также он назвал предстоящую летнюю Олимпиаду шансом на диалог между двумя Кореями, а также между Сеулом и Токио. Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что Олимпиада позволит Японии и Южной Корее восстановить экономику, которая сильно пострадала из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Reuters.

Напомним, Олимпийские игры изначально должны были проводиться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако коронавирус нарушил эти планы. В этой связи соревнования перенесли на год, их планируют провести в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, сохранив при этом прежнее название Игр — «Токио-2020».

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