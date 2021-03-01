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Более 860 тысяч рублей украли с банковской карты пенсионера
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 860 тысяч рублей украли с банковской карты пенсионера

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Северный административный округ, район Аэропорт Карта всех событий

С банковской карты пенсионера украли свыше 860 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили «ВМ» в пресс-службе МВД России по Москве.

С заявлением в полицию по району Аэропорт обратился 79-летний пенсионер. Пострадавший сообщил, что ему позвонила некая женщина и представилась сотрудником банка. Под предлогом получения пенсионером денежных средств, оставшихся на счете его жены, умершей в 2015 году, она получила реквизиты банковской карты и коды из СМС-сообщений. В результате с банковского счета пожилого мужчины было похищено 866 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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