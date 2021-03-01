Украшения на сумму более двух миллионов рублей украли из квартиры в Москве

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

Из квартиры в столице похитили ювелирные изделия. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили «ВМ» в пресс-службе МВД России по Москве.

Инцидент произошел в квартире на Открытом шоссе. По данным полиции, кража произошла в период с 24 по 27 февраля. Общая сумма ущерба составила около двух миллионов 250 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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