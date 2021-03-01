Мужчина ударил девушку стаканом за отказ познакомиться в столичном баре

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Россия, Москва, Таганская площадь, 12с5 Карта всех событий

В одном из баров в центре Москвы мужчина ударил девушку стаканом по голове после того, как она отказалась с ним познакомиться. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили «ВМ» в пресс-службе МВД России по Москве.

Инцидент произошел в ночь на 1 марта по адресу Таганская площадь, дом 12, строение 5. По словам пострадавшей девушки, она находилась вместе со своей подругой в баре. Примерно в половине четвертого утра к ним за столик присел мужчина. Он заявил, что хочет познакомиться с девушками. Однако девушки попросили его оставить их в покое. После отказа посетитель бара взял стоявший на столе стакан, ударил девушку по голове и скрылся в неизвестном направлении.

Девушку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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