СМИ узнали дату выхода нового сезона «Холостяка» с Тимати

Фото: instagram.com/timatiofficial

Восьмой сезон проекта «Холостяк» стартует 14 марта, пишет Teleprogramma.pro. В нем примет участие рэпер Тимати (Тимуром Юнусовым, — прим. «ВМ»).

Продюсеры шоу ранее заявляли, что в новом сезоне будут не только новые герои, но и новые правила игры. В частности, слегка поменялась церемония вручения роз — теперь у цветков будут три оттенка.

Сам Тимати говорил про некие «удавшиеся хулиганства», имея ввиду приглашенных претенденток. Шоумен подчеркивал, что хотел расширить формат проекта настолько, чтобы «сделать что-то, что еще никто не делал».

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