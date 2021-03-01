Москвичам рассказали, что поможет снизить число ДТП во дворах
Уменьшить количество аварий во дворах поможет приподнятый пешеходный переход, установка боллардов и правильная геометрия проезжей части. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
В прошлом году в Москве увеличилось количество пострадавших в ДТП во дворах. По данным ведомства, за 2020 год на территории дворов в авариях погибло 19 человек.
Как пояснили в дептрансе, многие аварии во дворах происходят из-за хаотично запаркованного пространства, в частности, на пешеходных переходах и на неорганизованных зонах хозяйственных площадок.
Решить проблему можно, установив во дворах приподнятые пешеходные переходы и болларды. Озеленение территорий и разметки для организации технической зоны также могут снизить количество аварий, пояснил директор Проектного бюро «УРБАН Стрит 14» Артем Герасименко.
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