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«Какая-то помятая»: дети Самойловой не узнали маму без ресниц
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

«Какая-то помятая»: дети Самойловой не узнали маму без ресниц

Ростислав Зубков

Звезды

Модель и блогера Оксану Самойлову не узнали собственные дети. Жена рэпера Джигана решила ненадолго сменить имидж и предложила дочкам угадать, что именно она в себе поменяла.

Обращаясь к подписчикам своих соцсетей, модель объяснила, что сняла нарощенные ресницы.

— В момент, когда снимаешь ресницы, чувствуешь себя реально лысой. А потом привыкаешь. Или снова наращиваешь, — отметила Самойлова.

Дочери звездной пары Ариела и Лея бурно отреагировали на перемены во внешности матери, но не сразу поняли, в чем дело. На видео слышно, как они перебирают массу вариантов, начиная с покраски волос и заканчивая «увеличением лица» и подтяжкой.

«Ты какая-то помятая», — сказала Ариела на видео в Instagram Stories.

В итоге звездной маме пришлось раскрыть правду, так как девочки не дали правильного ответа.

Напомним, Самойлова и Джиган воспитывают четырех детей: дочерей Ариелу, Лею, Майю и сына Давида.

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внешностьдетиОксана Самойлова
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