«Каждый год необходимо проверять состояние»: Самойлова рассказала о предстоящей пластике

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Модель и блогер Оксана Самойлова рассказала, что ей предстоит операция по замене грудных имплантов. Она ответила на вопросы подписчиков в соцсетях по поводу этой процедуры.

Супруга рэпера Джигана поделилась, что поставила импланты давно, а теперь они требуют замены. По ее словам, хирургическое вмешательство никак не отразилось на возможности кормления малышей.

— Есть ли имплантат на всю жизнь? Нет, таких имплантатов нет, и в любом случае нужно раз в 10–12 лет все равно их менять. Все смотрится в динамике, так что каждый год необходимо просто ходить на УЗИ и проверять состояние груди, — заключила Самойлова в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

Многодетная мама отметила, что на ее груди не осталось шрама, так как ей делали операцию через ареолу, а не через подмышку. По словам Самойловой, дата операции уже назначена в ближайшее время.

Ранее модель рассказала подписчиками о комплексах, которые в детстве ей внушила мама.

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