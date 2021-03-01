Женщина умерла на химическом заводе в Краснозаводске
В Московской области произошла технологическая вспышка в цеху Краснозаводского химического завода, в результате погибла женщина. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Подмосковью.
1 марта в Краснозаводске на территории химического завода произошел хлопок, в результате которого смертельные травмы получила 47-летняя женщина. По предварительным данным, хлопок возник в результате детонации неустановленного взрывоопасного вещества.
На месте происшествия находятся следователи. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.
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