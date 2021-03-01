Росреестр поставил на кадастровый учет два дома по программе реновации в САО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 55 Карта всех событий

Росреестр поставил на кадастровый учет еще два дома по программе реновации на севере Москвы. Об этом рассказали в управлении Росреестра по столице.

Первый дом расположен в Тимирязевском районе по адресу Дмитровское шоссе, дом 55. Данное здание двухсекционное, его общая площадь составляет 18,8 тысячи квадратных метров. Вторая новостройка находится в Западном Дегунине по адресу Ангарская улица, дом 33а. В здании 15 этажей, его общая площадь — 12,4 тысячи квадратных метров. Уточняется, что в доме построено 112 квартир.

В зданиях уже провели регистрацию прав собственности Московского фонда реновации на первые квартиры.

— За три с половиной года реализации программы обновления жилищного фонда столицы более двух с половиной тысяч семей из САО уже оформили в Росреестре свою недвижимость. В конце февраля мы присвоили кадастровые номера еще двум жилым объектам на севере столицы, а также зарегистрировали в них права собственности Московского фонда реновации на первые квартиры, — уточнил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По его словам, в ближайшее время в новые квартиры смогут переехать 240 семей.

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