Участок набережной Москвы-реки благоустроят в районе Филевский парк
В районе Филевский парк благоустроят и озеленят участок набережной Москвы-реки возле ЖК в Береговом проезде. Об этом рассказали в комитете Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов в понедельник, 1 марта.
Москомэкспертиза согласовала проект благоустройства участка.
— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Жилая застройка с подземным паркингом, со встроенно-пристроенным ДОУ, инженерными сетями, благоустройством и инженерной подготовкой территории, район Филевский парк, Береговой проезд, владение 2; владение 2, строение 18; владение 2, строение 19, с комплексным благоустройством и озеленением части территории природного комплекса № 1 ЗАО «Бульвар (четыре участка) вдоль реки Москвы в районе Филевский парк, расположенной вдоль северной границы жилой застройки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что третьим этапом станет благоустройство территории природного комплекса № 1 ЗАО «Бульвар» по адресу район Филевский парк, Западный административный округ столицы.
На набережной реки планируют установить парадную лестницу, которую выполнят в виде амфитеатра с подпорными стенами. На участке также поставят пандусы, клумбы и скамейки. На территории спроектируют экотропу, на которой установят видовые площадки с лавочками и навесами. Проект также предусматривает установку велосипедных и беговых дорожек и озеленение набережной, рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
— В отделке ступеней лестницы будут применяться цельные бетонные элементы, стены клумб и лавки облицуют фасадными панелями из стеклофибробетона. На подпорных стенах также предусмотрены панели, в том числе с глубокой текстурой, — добавил председатель Москомэкспертизы.
Во время строительства специалисты будут ориентироваться на маломобильных граждан. На набережной создадут тактильные указатели, пандусы, специальные места отдыха и другие объекты, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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