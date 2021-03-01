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Участок набережной Москвы-реки благоустроят в районе Филевский парк
Фото: Pixabay

Участок набережной Москвы-реки благоустроят в районе Филевский парк

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Береговой проезд, 1А Карта всех событий

В районе Филевский парк благоустроят и озеленят участок набережной Москвы-реки возле ЖК в Береговом проезде. Об этом рассказали в комитете Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов в понедельник, 1 марта.

Москомэкспертиза согласовала проект благоустройства участка.

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Жилая застройка с подземным паркингом, со встроенно-пристроенным ДОУ, инженерными сетями, благоустройством и инженерной подготовкой территории, район Филевский парк, Береговой проезд, владение 2; владение 2, строение 18; владение 2, строение 19, с комплексным благоустройством и озеленением части территории природного комплекса № 1 ЗАО «Бульвар (четыре участка) вдоль реки Москвы в районе Филевский парк, расположенной вдоль северной границы жилой застройки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что третьим этапом станет благоустройство территории природного комплекса № 1 ЗАО «Бульвар» по адресу район Филевский парк, Западный административный округ столицы.

На набережной реки планируют установить парадную лестницу, которую выполнят в виде амфитеатра с подпорными стенами. На участке также поставят пандусы, клумбы и скамейки. На территории спроектируют экотропу, на которой установят видовые площадки с лавочками и навесами. Проект также предусматривает установку велосипедных и беговых дорожек и озеленение набережной, рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

— В отделке ступеней лестницы будут применяться цельные бетонные элементы, стены клумб и лавки облицуют фасадными панелями из стеклофибробетона. На подпорных стенах также предусмотрены панели, в том числе с глубокой текстурой, — добавил председатель Москомэкспертизы.

Во время строительства специалисты будут ориентироваться на маломобильных граждан. На набережной создадут тактильные указатели, пандусы, специальные места отдыха и другие объекты, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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