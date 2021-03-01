Прокуратура направила в суд уголовное дело о реабилитации нацизма

Фото: «Вечерняя Москва»

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Воронежа Александра Хорошильцева, который обвиняется в совершении преступления по статье «Реабилитация нацизма». Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили на сайте ведомства.

4 мая 2020 года Хорошильцев разместил на сайте шествия «Бессмертный полк» изображение Адольфа Гитлера. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Воронежский областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации также возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после того, как на сайте проекта «Бессмертный полк» неизвестные опубликовали снимок рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, подписав под ним фамилию полковника Василия Михайловича Алексеева (советский военный деятель, генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза — прим. «ВМ»).

По информации СК, лица, опубликовавшие эти снимки, преследовали цель оправдать преступления нацистов. В настоящее время надзорное ведомство устанавливает граждан, причастных к данным публикациям. К преступлению могут быть причастны десятки человек, среди которых есть иностранцы.

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