Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 300 дворов благоустроят на северо-востоке Москвы по программе «Мой район»
Фото: Пелагия Замятина / «Вечерняя Москва»

Более 300 дворов благоустроят на северо-востоке Москвы по программе «Мой район»

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Октябрьская улица Карта всех событий

На северо-востоке Москвы по программе «Мой район» благоустроят более 300 дворов, а также школы и парк «Яуза».

В частности, на берегу реки создадут продолжение парка «Яуза», протяженность которого составит более 20 километров. Парк протянется от Мытищ до Ростокинского акведука.

В пойме реки Яуза благоустроят две территории от проезда Дежнева до улицы Молодцова, а также от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Данный участок озеленят, на нем организуют экотропу, велосипедные дорожки, смотровые и спортивные площадки. Кроме того, на территории будут установлены тревожная сигнализация и камеры видеонаблюдения.

По программе «Мой район» также благоустроят территории школ, где посадят цветы и кустарники и установят новые ограждения. Во дворах установят фонтаны, площадки для спорта, зоны отдыха и обновят детские площадки.

На Октябрьской улице создадут общественное пространство с круглогодичным рынком. А возле станции «Бутырская» заменят асфальт и бордюры, сообщает официальный сайт мэра столицы.

Читайте также: Согласован проект строительства двух новых проездов в Орехово-Борисове Южном

Благоустройствопроект «Мой район»школа
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Все мнения
О проекте