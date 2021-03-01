Более 300 дворов благоустроят на северо-востоке Москвы по программе «Мой район»

Фото: Пелагия Замятина / «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Октябрьская улица Карта всех событий

На северо-востоке Москвы по программе «Мой район» благоустроят более 300 дворов, а также школы и парк «Яуза».

В частности, на берегу реки создадут продолжение парка «Яуза», протяженность которого составит более 20 километров. Парк протянется от Мытищ до Ростокинского акведука.

В пойме реки Яуза благоустроят две территории от проезда Дежнева до улицы Молодцова, а также от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Данный участок озеленят, на нем организуют экотропу, велосипедные дорожки, смотровые и спортивные площадки. Кроме того, на территории будут установлены тревожная сигнализация и камеры видеонаблюдения.

По программе «Мой район» также благоустроят территории школ, где посадят цветы и кустарники и установят новые ограждения. Во дворах установят фонтаны, площадки для спорта, зоны отдыха и обновят детские площадки.

На Октябрьской улице создадут общественное пространство с круглогодичным рынком. А возле станции «Бутырская» заменят асфальт и бордюры, сообщает официальный сайт мэра столицы.

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