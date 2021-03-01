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Более 590 миллионов рублей неуплаченных налогов вернули в бюджет после вмешательства СК
Фото: СК РФ

Более 590 миллионов рублей неуплаченных налогов вернули в бюджет после вмешательства СК

Кирилл Николаев

Происшествия

Столичные следователи прекратили уголовное дело в отношении генерального директора одной компании, который подозревался в уклонении от уплаты налогов. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

По данным следствия, на протяжении двух лет мужчина заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками о якобы оптовой торговле химической продукцией. Затем он вносил ложную информацию в налоговую отчетность компании. В результате в бюджет России не были уплачены налоги на сумму более 417 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью погасил задолженность перед бюджетом России. С учетом штрафных санкций и пени общая сумма составила свыше 590 миллионов рублей. Уголовное дело прекращено в связи с возмещением ущерба в полном объеме.

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