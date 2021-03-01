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Популяцию краснокнижных соколов-балобанов восстановят на Алтае
Фото: pixabay.com

Популяцию краснокнижных соколов-балобанов восстановят на Алтае

Елена Фролова

Животные

Популяцию краснокнижных соколов-балобанов будут восстанавливать на Алтае. На сегодняшний день на территории России насчитывается не более тысячи гнездящихся пар данного вида птиц. О том, каковы шансы пернатых на выживание, узнал «Мир 24».

Стоимость одной такой птицы сопоставима с ценой на квартиру в Москве. Браконьеры отлавливают балобанов для перепродажи на Ближний Восток, где соколиная охота считается одним из любимых развлечений нефтяных шейхов. За последние 20 лет численность данного вида пернатых снизилась вдвое.

— На сегодняшний день существует много питомников, но браконьерский отлов продолжается. Чем меньше птиц, тем больше браконьеров хотят поучаствовать в этом деле. Ситуация немного пугающая, — пояснил орнитолог Алексей Эбель.

В связи с этим местные экологи, зоозащитники и орнитологи намерены восстановить исчезающую популяцию. Для этого была разработана программа по возвращению соколов в дикую природу. Согласно этой методике птиц постепенно будут погружать в естественную среду.

— Выпуск предполагается на третьем году жизни сокола. В питомнике он проведет 2,5 года. Кормить его будут только живой пищей. Кроме того, прежде чем вылететь в природу, он сменит несколько вольеров, — добавил директор центра содержания, разведения и реабилитации редких видов хищных птиц «Tайгун» Артем Кучер.

Уточняется, что контакт с людьми у балобанов минимальный. Соколы даже не видят сотрудников, которые приносят им пищу. Благодаря такому подходу, птицы смогут быстрее адаптироваться к естественным условиям.

В свою очередь орнитологи попробуют другой вариант.

— Один из наиболее эффективных способов сейчас — это подсадка выведенных в питомнике птенцов в гнезда к диким птицам. Они уже понимают, как искать пищу, кто их враги, как гнездо должно выглядеть, — объяснил Алексей Эбель.

В настоящее время в питомнике проживают десять взрослых пар балобанов. Новое потомство ожидается к лету. Перед выпуском на волю птицы пройдут спецподготовку. Им также установят GPS-трекеры.

Источник: «Мир 24»

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Республика Алтайпопуляциясокол
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