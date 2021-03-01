Кремль ответил Байдену на отказ признать Крым российским

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Никакой аннексии Крыма не было, поэтому ее и нельзя признать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя позицию главы Белого дома Джо Байдена.

Ранее американский президент сказал, что Америка никогда не признает Крым российским и продолжит работать над привлечением Москвы к ответственности за «агрессию» на Украине. Политик подчеркнул, что Крым — это Украина, и назвал эти слова истиной.

В свою очередь представитель Кремля поправил Байдена.

— Понимаете, аннексию Крыма действительно невозможно признать. Никто об аннексии Крыма не говорит. Потому что ее не было, аннексии Крыма. Было воссоединение Крыма с Россией, причем достаточно в строгом соответствии со всеми нормами международного права, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Он отметил, что воссоединение стало результатом решения крымского заксобрания, «в соответствии со статусом Крыма тогда в составе Украины». Среди прочего Песков рассказал, что Байден не поднимал тему Крыма в первом телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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