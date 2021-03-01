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Дональд Трамп одной фразой описал политику Джо Байдена
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Дональд Трамп одной фразой описал политику Джо Байдена

Кирилл Николаев

В мире

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления на конференции республиканцев-консерваторов во Флориде раскритиковал политику действующего американского лидера Джо Байдена. По его мнению, Байден уже показал, что он против рабочих мест, семьи, границ, энергетики, женщин и науки.

Трамп выразил мнение, что политику Байдена можно охарактеризовать одной фразой: «Америка на последнем месте». Кроме того, он негативно отозвался о заявлении президента США о многостороннем подходе Вашингтона к мировым проблемам. Трамп заявил, что США не могут позволить себе заниматься проблемами всего мира.

Также Трамп отметил, что США при Байдене лишились статуса в энергетике, а в ближайшем будущем будут зависеть от российской нефти, сообщает РБК.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего на тот момент президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

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Джо БайденДональд ТрампСША
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