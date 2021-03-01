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Трамп рассказал о планах на будущую президентскую кампанию
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Трамп рассказал о планах на будущую президентскую кампанию

Татьяна Плотникова

Политика

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает участия в в следующей избирательной кампании.

По словам Трампа, он ожидает, что представитель Демократической партии проиграет президентские выборы 2024 года.

При этом Трамп заявил, что не считает себя проигравшим в выборах главы государства 2020 года.

— Вообще-то они только что проиграли Белый дом, — отметил экс-глава США.

При этом Трамп выразил убежденность в том, что сможет «решить побить их в третий раз», сообщает РИА Новости.

Ранее бывший госсекретарь США Майкл Помпео выразил мнение, что действия администрации нынешнего американского президента Джо Байдена приведут к ослаблению экономики Штатов и дадут преимущества Китаю.

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