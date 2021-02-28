Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Помпео заявил, что администрация Байдена ослабляет экономику США
Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Помпео заявил, что администрация Байдена ослабляет экономику США

Анастасия Колоскова

В мире

Бывший госсекретарь США Майкл Помпео выразил мнение, что действия администрации нынешнего американского президента Джо Байдена приведут к ослаблению экономики Штатов и дадут преимущества Китаю. Соответствующее заявление Помпео сделал на конференции консервативных кругов США в Орландо.

Экс-госсекретарь раскритиковал решение новой администрации остановить строительство нефтепровода Keystone XL из Канады в США, которое лишило государство десяти тысячи рабочих мест. Помпео отметил, что лишившиеся работы люди не получат трудоустройства в сфере изготовления солнечных батарей, о чем заявлял спецпосланник американского президента по климату Джон Керри.

По мнению политика, в США «хлынут дешевые солнечные батареи из Китая», что не будет на руку для страны. Он также заявил о заслуге администрации бывшего президента Штатов Дональда Трампа то, что она препятствовала отнятию рабочих мест у американцев Китаем.

— Никогда не забывайте, что Китай в большей степени зависит от нас, чем мы от него, — цитирует Помпео ТАСС.

Он добавил, что трудящиеся США «проиграли» от решения Байдена о возвращении Америки в Парижское соглашение по климату, тогда как Китай чрезвычайно этому рад. В свое время на невыгодность указанного соглашения для американской экономики обращал внимание Трамп.

Ранее сообщалось, что Китай ввел санкции против ряда граждан США, в числе которых оказался и Майкл Помпео.

Читайте также: Помпео заявил, что Китай продолжает скрывать данные о новом коронавирусе

Майк ПомпеоСШАКитай
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте