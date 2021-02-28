Помпео заявил, что администрация Байдена ослабляет экономику США

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Бывший госсекретарь США Майкл Помпео выразил мнение, что действия администрации нынешнего американского президента Джо Байдена приведут к ослаблению экономики Штатов и дадут преимущества Китаю. Соответствующее заявление Помпео сделал на конференции консервативных кругов США в Орландо.

Экс-госсекретарь раскритиковал решение новой администрации остановить строительство нефтепровода Keystone XL из Канады в США, которое лишило государство десяти тысячи рабочих мест. Помпео отметил, что лишившиеся работы люди не получат трудоустройства в сфере изготовления солнечных батарей, о чем заявлял спецпосланник американского президента по климату Джон Керри.

По мнению политика, в США «хлынут дешевые солнечные батареи из Китая», что не будет на руку для страны. Он также заявил о заслуге администрации бывшего президента Штатов Дональда Трампа то, что она препятствовала отнятию рабочих мест у американцев Китаем.

— Никогда не забывайте, что Китай в большей степени зависит от нас, чем мы от него, — цитирует Помпео ТАСС.

Он добавил, что трудящиеся США «проиграли» от решения Байдена о возвращении Америки в Парижское соглашение по климату, тогда как Китай чрезвычайно этому рад. В свое время на невыгодность указанного соглашения для американской экономики обращал внимание Трамп.

Ранее сообщалось, что Китай ввел санкции против ряда граждан США, в числе которых оказался и Майкл Помпео.

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