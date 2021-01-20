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Китай ввел санкции против Помпео и других американских политиков
Фото: pixabay.com

Китай ввел санкции против Помпео и других американских политиков

Ростислав Зубков

В мире

Китай ввел санкции против ряда граждан США. Об этом заявило Министерство иностранных дел КНР в среду, 20 января.

Ограничения направлены против американских политиков, которые, как считают в Пекине, действовали во вред Китаю, исходя из собственной к нему ненависти.

— (Они, — прим. «ВМ») спланировали и осуществили серию безумных действий, которые стали серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и нанесли ущерб интересам КНР, — приводит РИА Новости заявление ведомства.

В общей сложности под новые рестрикции попали 28 граждан Америки, в том числе Мэтью Поттинджер, Майк Помпео, Питер Наварро, Роберт О'Брайен, Алекс Азар. Помпео и Наварро были госсекретарем и советником по торговле соответственно при Дональде Трампе. Ранее он улетел во Флориду в последний день своего президентстве.

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