Трамп помиловал своего бывшего советника, обвиненного в растрате

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Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально помиловал своего бывшего советника Стивена Бэннона.

— Президент Трамп предоставил полное помилование Стивену Бэннону. Прокуроры преследовали господина Бэннона с помощью обвинений, связанных с мошенничеством, вытекающего из его участия в политическом проекте, — говорится в сообщении Белого дома.

Всего Трамп помиловал 73 человека, еще 70 человек получили смягчение наказания. Решение о помиловании Трамп вынес в отношении Пола Эриксона, который был осужден на семь лет за мошенничество и отмывание денег.

В списке помилованных однако нет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена. Также Трамп не внес в список себя и членов своей семьи, упоминания о помиловании адвоката Руди Джулиани также не было.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что глава государства может принять решение о помиловании своего экс-советника. Бэннон и его сообщники были обвинены в растрате средств, которые были собраны для строительства стены на границе с Мексикой. По данным правоохранителей, сумма ущерба составила сотни тысяч долларов.

Напомним, Стивен Бэннон занимал должность старшего советника президента США по политическим и стратегическим вопросам в период с января по август 2017 года. Он также являлся одним из основных деятелей предвыборной кампании Трампа.

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