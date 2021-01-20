Пушков назвал основную ошибку Трампа на президентских выборах

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выборов сделал ставку на голоса, что стало его основной ошибкой. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

— После дня выборов он (Трамп — прим. «ВМ») только и делал, что отступал под напором стальных батальонов американской демократии. Он сделал ставку на голоса — и в этом была его ошибка, — отметил парламентарий.

По его словам, «батальоны демократии» в то же время сделали ставку на подсчет голосов, что по сути и является американской демократией. Она и одержала победу, добавил Алексей Пушков.

Эту демократию не смог остановить даже всплеск у Капитолия, с нее «спали некогда прикрывавшие ее белые одежды», и «она вдруг стала неотличимой от диктатуры», подчеркнул сенатор.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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