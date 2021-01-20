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Пушков назвал основную ошибку Трампа на президентских выборах
Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Пушков назвал основную ошибку Трампа на президентских выборах

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выборов сделал ставку на голоса, что стало его основной ошибкой. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

— После дня выборов он (Трамп — прим. «ВМ») только и делал, что отступал под напором стальных батальонов американской демократии. Он сделал ставку на голоса — и в этом была его ошибка, — отметил парламентарий.

По его словам, «батальоны демократии» в то же время сделали ставку на подсчет голосов, что по сути и является американской демократией. Она и одержала победу, добавил Алексей Пушков.

Эту демократию не смог остановить даже всплеск у Капитолия, с нее «спали некогда прикрывавшие ее белые одежды», и «она вдруг стала неотличимой от диктатуры», подчеркнул сенатор.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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