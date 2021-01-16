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Помпео заявил, что Китай продолжает скрывать данные о новом коронавирусе
Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Помпео заявил, что Китай продолжает скрывать данные о новом коронавирусе

Юлия Ямпольская

В мире

Китай скрывает сведения, которые требуются для борьбы с коронавирусной инфекцией. Такое мнение выразил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, пандемии COVID-19 можно было избежать. Кроме того, он отметил, что любое ответственное государство «пригласило бы инспекторов всемирного здравоохранения» в случае подобной инфекции.

Он заявил, что власти Китая «отказывались от предложений помощи» извне. На данный момент Пекин продолжает удерживать важную информацию, которая необходима ученым для защиты мира от вируса, добавил Помпео.

Так, госсекретарь США призвал Пекин обеспечить неограниченный доступ к образцам коронавируса, лабораторной документации, персоналу и свидетелям в целях обеспечения достоверности итогового доклада ВОЗ. По его мнению, скоро на территории Китая может возникнуть новая пандемия, передает ТАСС.

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