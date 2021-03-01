Новый велопешеходный маршрут создадут в Можайском районе

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Гжатская улица Карта всех событий

На западе Москвы проведут новый маршрут для пешеходов и велосипедистов, который будет связывать Аминьевское шоссе и жилые кварталы на Гжатской улице. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Жители района смогут доходить до станции метро «Давыдково» за 15 минут. На велосипеде до станции можно добраться за пять минут.

— Проектом также предусмотрена организация площадок для активного отдыха, что особенно популярно у жителей столицы. Благоустроенные зоны на открытом воздухе все больше привлекают внимание москвичей, а город стремится их развивать. Протяженность велодорожек составит около 1700 метров, — пояснила Юлиана Княжевская.

На указанной территории создадут сеть прогулочных и экскурсионных маршрутов. В частности, через реку Сетунь будут проведены пешеходные переходы. Проект предусматривает установку нового освещения, смотровых балконов и систем навигации.

— В ходе реализации проекта предусмотрена реконструкция Гжатской улицы с продлением до жилого комплекса, а также строительство внутриквартального проезда, — отметил заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

Кроме того, для новых маршрутов общественного транспорта организуют остановки на улице Багрицкого, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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