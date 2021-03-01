Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новый велопешеходный маршрут создадут в Можайском районе
Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Новый велопешеходный маршрут создадут в Можайском районе

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Гжатская улица Карта всех событий

На западе Москвы проведут новый маршрут для пешеходов и велосипедистов, который будет связывать Аминьевское шоссе и жилые кварталы на Гжатской улице. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Жители района смогут доходить до станции метро «Давыдково» за 15 минут. На велосипеде до станции можно добраться за пять минут.

— Проектом также предусмотрена организация площадок для активного отдыха, что особенно популярно у жителей столицы. Благоустроенные зоны на открытом воздухе все больше привлекают внимание москвичей, а город стремится их развивать. Протяженность велодорожек составит около 1700 метров, — пояснила Юлиана Княжевская.

На указанной территории создадут сеть прогулочных и экскурсионных маршрутов. В частности, через реку Сетунь будут проведены пешеходные переходы. Проект предусматривает установку нового освещения, смотровых балконов и систем навигации.

— В ходе реализации проекта предусмотрена реконструкция Гжатской улицы с продлением до жилого комплекса, а также строительство внутриквартального проезда, — отметил заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

Кроме того, для новых маршрутов общественного транспорта организуют остановки на улице Багрицкого, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Рафик Загрутдинов: Над Юго-Восточной хордой появятся внеуличные пешеходные переходы

велосипедстроительствоРека Сетунь
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Все мнения
О проекте