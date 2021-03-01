Мужчина пытался похитить книги о Гарри Поттере из магазина в Москве

Фото: Александр Кожохин / «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ходынский бульвар, 4 Карта всех событий

В торговом центре на севере столицы мужчина пытался украсть несколько книг. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 1 марта.

Инцидент произошел по адресу Ходынский бульвар, дом 4. Мужчина пытался вынести из магазина шесть произведений, среди которых были книги о Гарри Поттере.

По данному факту проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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