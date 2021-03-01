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Земфиру обвинили в плагиате после выхода нового альбома
Фото: YouTube/zemfira

Земфиру обвинили в плагиате после выхода нового альбома

Ростислав Зубков

Культура

Музыкант Leo Luganski обвинил рок-исполнительницу Земфиру в плагиате. Об этом он заявил в социальных сетях.

Известная российская певица ранее выпустила новую пластинку «Бордерлайн». Работающий в США Лео Лугански в свою очередь выложил пост в соцсети «ВКонтакте», где показал идентичную обложку своего сингла двухлетней давности.

На изображении видно, что разница лишь в языках: у Земфиры надпись на русском, у Лугански — на английском. Также немного отличается наклон надписей, однако цвет, фон и шрифты абсолютно одинаковы.

Представители певицы и автор ее обложки Демна Гвасалия пока никак не прокомментировали такое совпадение.

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