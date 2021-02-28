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«Повод побеседовать с психоаналитиком»: критик оценил новый альбом Земфиры
Земфира выпустила новый альбом 26 февраля / Фото: Youtube / zemfira

«Повод побеседовать с психоаналитиком»: критик оценил новый альбом Земфиры

Юлия Курганова

Музыка

Музыкальный критик Илья Легостаев поделился своими впечатлениями о новом альбоме Земфиры «Бордерлайн».

По его словам, послушать альбом исполнительницы нужно хотя бы из-за того, что Земфира, следуя за общим музыкальным трендом, сократила количество слов, при этом не потеряв целостность истории.

Он назвал такой шаг предсказуемым, так как сейчас слушателям нелегко воспринимать большое количество вываливаемой на них информации. Однако, несмотря на этот подход, песни Земфиры нельзя назвать недосказанными, потому что в них заложено очень много смыслов.

— Какие-то из них могут рассматриваться как веский повод побеседовать с психоаналитиком, что совершенно нормально для поэта и автора, — сказал Легостаев в интервью радио Sputnik.

Также критик назвал три «совершенно прекрасных», по его мнению, композиции. Это трек «Мама», посвященный детским травмам, лирическая песня «Жди меня» и композиция «Пальто», которая посвящена девушке, довольной своим отражением в зеркале.

Напомним, что релиз седьмого альбома Земфиры «Бордерлайн» состоялся 26 февраля. Послушать его можно в Spotify, «Яндекс.Музыке» и других стриминговых сервисах.

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