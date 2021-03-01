«Зарождаются сомнения»: Татарка рассказала Собчак подробности расставания с лидером Little Big

Фото: Youtube / Ксения Собчак

Певица Ирина Смелая, известная как Tatarka рассказала подробности расставания с Ильей Прусикиным, солистом популярной группы Little Big.

Собчак отметила, что на съемках совместной передачи в 2019 году она чувствовала, что между Смелой и Прусикиным не все гладко. Пара объявила о желании развестись в августе 2020 года.

— Я думаю, это было видно. Решение зрело на подкорке где-то год. Решение зрело полгода. Потому что когда ты понимаешь внутри, что ты об этом думаешь. Не по себе становится. У меня в голове не было таких мыслей, когда мы поженились, ребенок появился. Я думала, что это навсегда, классно, идиллия, но зарождаются сомнения, куча вопросов, начинаешь анализировать, и понимаешь, ничто не вечно, оказывается, — пояснила артистка.

На вопрос Собчак о том, что стало последней точкой, Татарка сказала, что Прусикин стал уезжать на съемки в 2019 году:

— Они стали известнее, я поняла, что дальше будет больше. Потом мы с ним по два года не будем видеться. Я поняла, что я к этому не готова. Я терпела, но понимала, что моя «терпелка» скоро лопнет. Я ждала, на сколько меня хватит, — пояснила собеседница.

После возвращения Прусикина из туров, у них начинались трения и небольшие ссоры, общие темы спропали.

Видео опубликовано на YouTube.

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