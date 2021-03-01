Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Зарождаются сомнения»: Татарка рассказала Собчак подробности расставания с лидером Little Big
Фото: Youtube / Ксения Собчак

«Зарождаются сомнения»: Татарка рассказала Собчак подробности расставания с лидером Little Big

Виктория Федотова

Звезды

Певица Ирина Смелая, известная как Tatarka рассказала подробности расставания с Ильей Прусикиным, солистом популярной группы Little Big.

Собчак отметила, что на съемках совместной передачи в 2019 году она чувствовала, что между Смелой и Прусикиным не все гладко. Пара объявила о желании развестись в августе 2020 года.

— Я думаю, это было видно. Решение зрело на подкорке где-то год. Решение зрело полгода. Потому что когда ты понимаешь внутри, что ты об этом думаешь. Не по себе становится. У меня в голове не было таких мыслей, когда мы поженились, ребенок появился. Я думала, что это навсегда, классно, идиллия, но зарождаются сомнения, куча вопросов, начинаешь анализировать, и понимаешь, ничто не вечно, оказывается, — пояснила артистка.

На вопрос Собчак о том, что стало последней точкой, Татарка сказала, что Прусикин стал уезжать на съемки в 2019 году:

— Они стали известнее, я поняла, что дальше будет больше. Потом мы с ним по два года не будем видеться. Я поняла, что я к этому не готова. Я терпела, но понимала, что моя «терпелка» скоро лопнет. Я ждала, на сколько меня хватит, — пояснила собеседница.

После возвращения Прусикина из туров, у них начинались трения и небольшие ссоры, общие темы спропали.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Солистка Little Big опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце

Ксения СобчакОсторожно, Собчак!развод
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Все мнения
О проекте