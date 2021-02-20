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Солистка Little Big спровоцировала слухи о помолвке
Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Солистка Little Big спровоцировала слухи о помолвке

Анастасия Колоскова

Звезды

Солистка группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в Instagram-аккаунте фотографию, на которой продемонстрировала на безымянном пальце кольцо с бриллиантом, что многие поклонники звезды восприняли как известие о помолвке.

— Спасибо за все, я счастлива, — подписала снимок певица, адресовав это послание известному блогеру Эльдару Джарахову.

Солистка Little Big спровоцировала слухи о помолвкеФото: Скриншот с Instagram

Подписчики принялись поздравлять Таюрскую с будущей свадьбой. Однако большинство фанатов девушки выказали недоумение, так как считали, что артистка связана нежными чувствами с коллегой по группе Little Big Ильей Прусикиным.

Джарахов никак не прокомментировал ситуацию. Однако, вероятнее всего, история с кольцом является розыгрышем, так как совсем недавно девушка отчитывалась о совместных путешествиях с Прусикиным, уточняет «Пятый канал».

Отметим, что несколько месяцев назад солистка Little Big пожаловалась, что пандемия лишила ее личной жизни.

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