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Детские рисунки украсят Международную космическую станцию
Фото: Арина Сердюк

Детские рисунки украсят Международную космическую станцию

Елена Плешивцева

Дети

К 60-летию первого полета человека в космос «Детское радио» и Роскосмос провели конкурс рисунков «Детское радио в космосе».

Цель конкурса — помочь российским ребятам, мечтающим о покорении Вселенной, превратить их мечты в первые космические достижения. На конкурс поступило около 3000 рисунков на тему «Мы — в космосе!» от мальчишек и девчонок со всей страны. Ребята изображали разные космические сюжеты: встреча с инопланетянами, необычные космические пейзажи, космолеты будущего.

Перед компетентным жюри, в которое вошли не только представители Роскосмоса и космонавты, но и профессиональные художники, стояла непростая задача выбрать и оценить лучшие работы. В итоге было отобрано десять лучших работ, которые отправятся на Международную космическую станцию. Первую пятерку лучших из лучших определило жюри, а вторую пятерку работ выбрали путем народного голосования.

— Моя мечта — побывать в космосе! Увидеть нашу Землю! А еще хочу подарить нашему солнышку цветочек, — рассказала шестилетняя Арина Сердюк из Ульяновска.

Перед отправкой в космос детские работы сначала пройдут «обследование» на предмет безопасности, затем будут упакованы по всем правилам перевозки космических грузов и отправлены на Байконур. Рисунки будут доставлены на борт космического корабля «Союз» на МКС. В День космонавтики, 12 апреля, российский экипаж распакует рисунки, закрепит их для того, чтобы они не парили в невесомости, и создаст первую в истории Детскую космическую галерею.

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