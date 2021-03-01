Около 35 тысяч автомобилей эвакуировали в Москве с начала года за неправильную парковку

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Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

С начала 2021 года в Москве эвакуировали около 35 тысяч автомобилей за нарушение правил парковки. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что в 2020 году данный показатель был выше на 4,5 процента. Отмечается, что обычно автомобили неправильно парковали рядом с торговыми центрами, ресторанами и кафе.

В текущем году машины чаще всего эвакуировали с Варшавского шоссе. С участков дороги забрали 570 автомобилей. С Ленинградского проспекта эвакуировали на спецстоянку 552 автомобиля, а с Дмитровского шоссе — 515 автомобилей. Еще 500 машин забрали с Волгоградского проспекта и 455 машин — с проспекта Мира.

Больше всего эвакуировали машин марки Volkswagen — 4792 транспортных средств. На втором месте находятся автомобили KIA, на третьем — Hyundai. Skoda и Nissan заняли четвертое и пятое места соответственно.

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