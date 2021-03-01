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МИД России пообещал ответить на новые санкции Евросоюза
Фото: МИД РФ

МИД России пообещал ответить на новые санкции Евросоюза

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Москва ответит на новые санкции стран Евросоюза. Об этом Министерство иностранных дел России заявило в понедельник, 1 марта.

— Конечно, реакция будет с нашей стороны, — цитирует РИА Новости заместителя главы МИД РФ Александра Грушко.

Он назвал путь санкций тупиковым и неправовым.

Напомним, 22 февраля руководители внешнеполитических ведомств ЕС приняли политическое решение о расширении персональных антироссийских санкций. 1 марта постпреды стран-членов Европейского союза запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка.

Читайте также: В Европарламенте предложили расширить санкции против России за «шпионаж» в Болгарии

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