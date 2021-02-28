В Европарламенте предложили расширить санкций против России за «шпионаж» в Болгарии

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Представитель Болгарии в Европарламенте Ангел Джамбазки обратился к Европейской комиссии с вопросом о расширении санкций в отношении Российской Федерации. Причиной обращения стала шпионская деятельность, которую якобы проводит Москва в республике.

Джамбазки уточнил у Еврокомиссии, известно ли ей о том, что два российских дипломата были высланы из Софии из-за того, что они якобы собирали конфиденциальную государственную информацию о вооруженных силах Болгарии.

— Рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России? Рассматривает ли она возможность продления санкций? — цитирует парламентария RT.

По словам Джамбазки, после этого главный прокурор республики Иван Гешев сообщил министерству иностранных дел, что «разведывательную деятельность» ведет военный атташе посольства России в Софии.

Напомним, в сентябре 2020 года Болгария выслала из страны двух сотрудников торгового представительства Российской Федерации. В качестве ответных мер Россия выслала из страны двух болгарских дипломатов.

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