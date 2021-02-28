Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Болгария отказалась участвовать в учениях НАТО в Черном море
Фото: wikipedia.org / Federal Government - US Navy

Болгария отказалась участвовать в учениях НАТО в Черном море

Юлия Курганова

Армия

Болгария отказалась от участия в учениях НАТО Poseidon 21, которые начались в субботу, 27 февраля, в Черном море. Причиной этого стали выявленные на двух кораблях ВМС республики случаи заболевания коронавирусом. Об этом сообщило Радио Румынии со ссылкой на начальника штаба румынских ВМС Михая Панаита.

— У болгарского партнера возникла проблема, связанная с пандемией COVID-19, и по этой причине он отклонил участие в многонациональных учениях, — сказал он.

Данные сведения подтвердил вице-премьер, министр обороны и безопасности Болгарии Красимир Каракачанов.

— Информация верна, о существующих сложностях мы уведомили румынских коллег еще неделю назад. В экипажах наших кораблей COVID-19 заразились пять человек, — рассказал он, передает ТАСС.

Церемония открытия учений Poseidon 21 прошла в субботу, 27 февраля, в румынском порту Констанца. Ранее в них планировалось участие семи стран альянса — Болгарии, Франции, Испании, Турции, Греции, Румынии и США. В учениях, которые пройдут с 27 февраля по 6 марта, участвуют более 700 военных, задействованы 13 кораблей и 9 самолетов.

Читайте также: НАТО усилила свое присутствие в Черном море

ученияБолгарияНАТО
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте