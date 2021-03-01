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МИД: в России выполняются 98 процентов постановлений ЕСПЧ
ЕСПЧ

МИД: в России выполняются 98 процентов постановлений ЕСПЧ

Анастасия Чанцева

Внешняя политика

В России выполняются 98 процентов постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил заметитель главы МИД РФ Александр Грушко.

— Несмотря на то, что количество межгосударственных исков и дел продолжает увеличиваться, но если мы посмотрим на статистику на протяжении всех этих лет, то мы сделаем вывод о том, что, во-первых, 98 процентов таких постановлений в России выполняются, — сказал Грушко, выступая в Совете Федерации.

Он добавил, что по числу принятых судом к рассмотрению исков Россия находится на 24-м месте из 47 государств Совета Европы.

Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. в 1998 году Москва ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. После этого был введен мораторий на смертную казнь, появился институт омбудсменов и заработал суд присяжных.

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